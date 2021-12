Tirol: Aufruf zu Demo-Verzicht an den Feiertagen

Die Klubobleute aller im Tiroler Landtag vertretenen Parteien haben einen gemeinsamen Appell an Corona-Maßnahmengegner gerichtet, an den kommenden Weihnachtsfeiertagen auf Demonstrationen zu verzichten. Die Polizei rechnet mit Versammlungen - unter anderem soll am Heiligen Abend am Innsbrucker Landhausplatz eine unangemeldete Demo stattfinden.