Live-Video: Weihnachtsreise in die Märchenwelt

Märchen am Heiligen Abend

Zur Premiere im Stadtsaal Friesach waren nicht nur Kinder und Eltern gekommen, sondern auch acht Kameramänner und Techniker: Dieter Pfeiffer, Christian Finding, Lehrling Sandro sowie Martin Dreier von MC Digitalproduktion, Regisseur Thomas Feichter von Fichtemedia, Bernd Pfingstmann, Johannes Preis von me evento, Hannes Maurer von Trendmedia, Aufnahmeleiter Sebastian Wirth. Durch sie kann das Märchen am Heiligen Abend in jedes Wohnzimmer übertragen werden.