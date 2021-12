Entlarvter Betrüger Teil von internationaler Bande

Bande: 24 Millionen Euro Schaden

Doch damit nicht genug. Nach und nach stellte sich heraus, dass der 31-Jährige Teil einer rumänischen Betrügerbande ist, „die bereits international in Erscheinung trat und über Betrugshandlungen einen Schaden von rund 24 Millionen Euro verursacht hat“, so die Ermittler weiter. Diesbezüglich würden Erhebungen in mehreren europäischen Ländern laufen.