Zur Rodelbahn geht es nur noch mit dem Taxi

Frau Holle hat in den letzten Wochen wohl viele Kissen geschüttelt. Die Schneelage in den Gebirgsgauen bereitet winterliches Vergnügen. So konnte bereits Anfang Dezember die beliebte St. Johanner Rodelbahn öffnen und lockt Jung und Alt auf den Hahnbaum. Wer aber ins Tal rodeln will, muss neuerdings etwas tiefer in die Tasche greifen und ein Taxi bestellen – denn ein Lift fährt nicht.