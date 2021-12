Lauter Ruf nach „maximalen Kontaktbeschränkungen“

Warnung vor Zehntausenden Omikron-Fällen täglich

Das RKI spricht mit Blick auf die neue Omikron-Variante des Coronavirus von einer „aktuell in Deutschland beginnenden pandemischen Welle“. Auch wenn diese Welle hierzulande noch am Anfang stehe, zeige der Blick ins Ausland, dass „mit einer Infektionswelle von bisher noch nicht beobachteter Dynamik gerechnet werden muss“. Erste Analysen deuteten darauf hin, dass Omikron bereits Anfang Jänner 2022 die Mehrzahl der Infektionsfälle in Deutschland ausmachen könne, teilte das RKI mit. Es könnten mehrere Zehntausend Infektionsfälle durch Omikron täglich sein. Unter den derzeitigen Bedingungen liege die Verdopplungszeit in Deutschland bei etwa drei Tagen.