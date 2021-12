Deutschland: RKI schlägt vor Omikron-Gipfel Alarm

In Deutschland beraten am Dienstag Bund und Länder im Kampf gegen die befürchtete neue Welle über weitere Corona-Beschränkungen zum Jahreswechsel. Vor dem Krisengipfel am Nachmittag hat wegen der Omikron-Variante das Robert Koch-Institut (RKI) seine Risikobewertung verschärft. Für zweifach Geimpfte und Genesene werde die Gefahr einer Ansteckung demnach nun als „hoch“ angesehen, für Ungeimpfte als „sehr hoch“. Insgesamt schätzt das Institut die Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung als „sehr hoch“ ein, vor einer schlagartigen Erhöhung der Fallzahlen wird gewarnt.