Messerattacke auf Ex-Freundin: Verdächtiger tot

Gegen 14.40 Uhr schrillten die Alarmglocken bei der Polizei. Funkstreifen eilten in die Langobardenstraße, wo die Beamten zunächst die Frau entdeckten. Sie wies etliche Stichverletzungen an den Beinen und am Oberkörper auf und gab an, dass sie von dem 46-Jährigen in ihrer Wohnung mit einem Messer attackiert worden sei.