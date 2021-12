Hündin „Fanni“ erst geschmuggelt, dann verstoßen

Der Hundeschmuggel blüht: Kürzlich wurde beim Tierschutzhof „Pfotenhilfe“ eine junge Hündin abgegeben, die eine offenbar drogenabhängige Frau zunächst in Linz aussetzen wollte. Als sie dabei beobachtet wurde, hat sie die Hündin in einem Lokal verschenkt. Eine beherzte Tierfreundin nahm sie daraufhin samt Pass an sich und brachte sie zu den Tierschützern.