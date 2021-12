Oracle vor größer Übernahme in Firmengeschichte

Cerner-Aktionäre erhalten je Aktie 95 Dollar in bar, wie Oracle mitteilte. Das entspreche einem Aufschlag von 5,8 Prozent auf den Schlusskurs am Freitag. Die Transaktion solle im Laufe des nächsten Jahres abgeschlossen werden. Cerner bietet Software und Hardware sowie Dienstleistungen und Geräte an, mit denen Arztpraxen, Krankenhäuser und Labore ausgestattet werden.