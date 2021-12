„Ampel“ als beliebteste Koalitionsvariante

Die Ausgangslage für eine Regierungsbildung wäre nach Neuwahlen sehr schwierig, das zeige sich auch in der Koalitionsfrage, analysiert Meinungsforscher Peter Hajek die aktuelle Umfrage. Die größte Gruppe bilden nämlich die Unentschlossenen, 32 Prozent wollen sich nicht festlegen. So erhält die höchste Zustimmung eine Koalition aus Rot, Grün, Pink. Vor allem in Politik-Kreisen ist in letzter Zeit immer wieder von der Möglichkeit einer Großen Koalition aus ÖVP und SPÖ zu hören.