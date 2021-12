Vor Weihnachten: „Ski-Krise“ in der Steiermark

Von einer Qual der Wahl kann in den Sportgeschäften des Landes also oftmals keine Rede sein. „Wenn man jetzt ins Geschäft kommt, muss man damit rechnen, Kompromisse eingehen zu müssen; bestimmte Marken sind speziell im Langlauf- und Tourenskibereich völlig vergriffen. Aber auch bei Rodeln und Bobs oder Schneeschuhen war die Nachfrage schon enorm“, erzählt Manfred Haas-Rossegger, Filialleiter vom Gigasport-Stammhaus in Graz.Früher Wintereinbruch in der Stadt als BoosterDer Experte macht vor allem zwei Ursachen für die stark gestiegene Nachfrage verantwortlich: „Zum einen haben der ungewöhnlich frühe Wintereinbruch im Grazer Raum und die Freigabe der Langlaufloipe in Thal offenbar Lust auf Sport gemacht. Zudem sorgt die Pandemie bei Individualsportarten wie Langlaufen oder Tourengehen für einen Booster.“