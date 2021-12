Vorweihnachtlicher Feinschliff in der Wüste

Das Jahr 2021 liegt in den letzten Zügen, die Golf-Pros erholen sich von einer intensiven Saison. Nicht so Lukas Nemecz. Der Grazer strotzt nach seinem Aufstieg auf die European Tour vor Energie. Daher wollte sich der Steirer vor dem Jahreswechsel mit drei Turnieren in Südafrika für 2022 „aufwärmen“. Doch nix da, die neue Omikron-Variante machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Quarantäne statt Golfplatz war angesagt. Um nicht einzurosten, schob Nemecz kurzerhand ein vorweihnachtliches Trainingslager ein. Der 32-Jährige jettete zuletzt für eine Woche nach Dubai. Neben perfekten Trainingsbedingungen konnte sich der Golf-Pro in der Wüste einen kleinen Startvorteil verschaffen. Denn ebendort geht’s im Jänner für den Steirer dann richtig los.