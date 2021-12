Wintersportler (57) auf Langlaufloipe reanimiert

Am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr waren die beiden Beamten der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) und der Polizeiinspektion Feldkirchen nach einem abgeschlossenen Polizeieinsatz wieder in Richtung Feldkirchen unterwegs. In Haiden bemerkten sie in zirka 70 Metern Entfernung einen regungslos im Schnee liegenden Mann auf einer Langlaufloipe. Die Polizisten reagierten geistesgegenwärtig und liefen sofort zu dem Wintersportler.