Keanu Reeves trug Dolly Partons Bunny-Outfit

Schauspieler in Netzstrümpfen

In Jada Pinkett-Smiths Show „Red Table Talk“ enthüllte Reeves: „Meine Mutter war Kostümbildnerin und sie hat einige Kostüme für Dolly Parton gemacht und sie hat einmal etwas für das Cover des Playboys gemacht. Irgendwie nehme ich an, dass sie das nicht mit nach Hause genommen hat, also hatten wir es bei uns liegen und es war Halloween.“