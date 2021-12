Wiener Bierwirt muss sich vor Gericht verantworten

In einem zweitägigen Mordprozess muss sich ab Montag am Straflandesgericht jener Wiener Bierwirt verantworten, der im vergangenen Frühjahr in Wien-Brigittenau mit gezielten Schüssen seine Ex-Freundin vorsätzlich getötet haben soll. Der Beschuldigte kann sich aufgrund seiner Alkoholisierung an die Tat nicht mehr erinnern, so sein Anwalt, wird sich aber schuldig bekennen. Der 40-Jährige habe die Tat „im Zustand voller Berauschung“ begangen.