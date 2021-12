„Das schaut sehr nach einem Knebelvertrag aus“

12,2 Millionen Euro will das Land ab 2022 in Pflegestipendien investieren. „Statt eines Taschengelds erhalten Personen in Ausbildung ein Stipendium von 130 oder 470 Euro im Monat“, stellte kürzlich Gesundheits-LR Annette Leja (ÖVP) die Eckpunkte vor. Die 470 Euro für das erhöhte Stipendium sind an eine Bedingung geknüpft: Antragsteller müssen sich verpflichten, je nach Ausbildungsgrad zumindest zwei oder drei Jahre in Tirol zu arbeiten.