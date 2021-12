Indien: Mann von Gläubigen zu Tode geprügelt

In Indien ist ein Mann zu Tode geprügelt worden, der angeblich das wichtigste Heiligtum der Sikhs schänden wollte. Medienberichten zufolge war der Mann am Samstagabend während eines Gebetes über ein Geländer in das Allerheiligste des Goldenen Tempels (Bild oben) in der nordindischen Stadt Amritsar gesprungen.