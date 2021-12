Auch Schönborn entzündet Kerzen für Pandemie-Opfer

Am Sonntagabend soll im Rahmen der Aktion #YesWeCare der Wiener Ring in Kerzen- und Handylicht getaucht werden - zum Gedenken an jene Menschen, die an Covid-19 gestorben sind, jedoch auch als Zeichen der Solidarität mit dem Gesundheitspersonal, das seit Beginn der Pandemie Tag für Tag Übermenschliches leistet. Auch Kardinal Christoph Schönborn unterstützt die Initiative. So entzündet er Kerzen, um sie in seine Fenster im Erzbischöflichen Palais zu stellen.