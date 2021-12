„Als Jäger & Pfleger will ich die Tiere schützen“

Was sollen die Urteile da bringen – außer Ärger?

Sie sollen sensibilisieren. Jeder Autofahrer soll sich an das erinnern, was er in der Fahrschule gelernt hat: Wenn ich die Tafel „Achtung Wildwechsel“ sehe, muss ich besonders aufmerksam sein und bremsbereit fahren. Damit schütze ich nicht nur das Tier, sondern mich selbst.