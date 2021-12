Urteil: Wer Reh überfährt, soll dafür bezahlen

25 Prozesse am Laufen

Genau das ist dem Ferlacher Rechtsanwalt Mirko Silvo Tischler ein Dorn im Auge. Der passionierte Jurist, Loibl-Hüttenwirt und Jäger hat sich - wie bereits berichtet - auf unaufmerksame Autofahrer „eingeschossen“ und überschüttet sie beziehungsweise deren Haftpflichtversicherungen „zu Erziehungszwecken“ mit Schadenersatzklagen wegen des getöteten Wildes. 25 Prozesse laufen am Bezirksgericht Klagenfurt, zwölf wurden mit dem Jagdverein verglichen, da die Versicherungen wenig Interesse haben, die Kosten für Hirsch & Co. hinaufzutreiben.