Runter vom Gas im Wienerwald: Kommt Tempo 30?

Große Wohnbauten entlang der Bundesstraße, ländliche Einfamilienhäuser in den Siedlungen - diese Strategie schafft im begehrten Wiener Umland neuen Platz, ohne den Charakter der Wienerwaldgemeinde zu stark zu verändern. Wenn man einmal von komplett neuen Ortszentrum absieht, das jüngst präsentiert wurde. Der Wohnbau hat aber auch Folgen für den Verkehr in Gablitz, denn auf der B1 gibt es heute mehr Aus- und Einfahrten als früher. Vor vielen Jahren wurde daher schon der „60er“ Richtung Purkersdorf und Wien ausgebremst, nun eben auch am anderen Ende des Ortes. B