Corona: „Geständnisse“ von vier Impfnachzüglern

„Davor so extrem aktive Menschen“

Als ihre Mutter (63) und ihr Vater (74) – trotz zweifacher Impfungen – vor knapp zwei Monaten schwer an Covid erkrankten: „14 Tage hindurch ging es beiden extrem schlecht, sie hatten hohes Fieber, starken Husten, entsetzliche Kopf- und Gliederschmerzen. Und selbst in den drei Wochen danach konnten sie kaum ihre Betten verlassen.“ Bis heute seien ihre Eltern gesundheitlich angeschlagen, „diese davor so extrem aktiven Menschen“, für die nun jede kleine Tätigkeit eine Überwindung bedeutet – weil sie in der Folge total erschöpft sind.