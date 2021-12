„Niemand will hören, dass neuer Lockdown droht“

Leere Zimmer trotz bester Schneelage

Viele Gäste ließen sich am Freitag beim „Krone“-Besuch das Schnitzel bei Anita Ferner im Rosenhof in Murau schmecken, im Grazer Café Kern konnte der Kaffee endlich wieder am Tisch genossen werden. Schon am Morgen stand Christine Pitzer vom Ederhof in Ramsau in der Küche, um Topfen- und Apfelstrudel zuzubereiten. Sie hat auch acht Gästezimmer: „Ab 5. Dezember wären wir gebucht gewesen. Die Schneebedingungen sind perfekt, endlich dürfen Urlauber kommen.“