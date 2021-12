„Holiday-Ninja-Pass“ für Schüler in den Ferien

PCR-Testangebot wird weiter ausgeweitet

Der Bildungsminister will die Schulen auch trotz der ansteckenderen Omikron-Variante weiter offen halten. Ganz wichtig sei das Testen, „um das Infektionsgeschehen in den Schulen zu bändigen“, so Polaschek. Dazu wird das PCR-Testangebot an den Schulen deutlich ausgeweitet. Mit 17. Jänner wird die Zahl der PCR-Tests an allen Schulen in Österreich auf zwei in der Woche erhöht.