Gastro: „Wir freuen uns, dass wir offen haben“

Die Gastronomiebetriebe und Hotels in Kärnten atmen auf, heute ist der Lockdown beendet, es kann wieder aufgesperrt werden. Die Sperrstunde in den Restaurants und Bars ist für 23 Uhr festgelegt. „Kärnten hat 3800 Gastrobetriebe, nur in der Nachtgastro gilt weiterhin der Lockdown, das betrifft rund 400 Lokale“, sagt WK-Wirtesprecher Stefan Sternad. Auch kleine Weihnachtsfeiern (bis 25 Personen) sind erlaubt. „Wir freuen uns, dass wir wieder offen haben. Viele verzichten nun sogar auf Ruhetage.