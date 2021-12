Ben Affleck rudert nach Garner-Brüskierung zurück

Ben Affleck hat sich ganz schön in die Bredouille geritten. In einem Interview hat der Schauspieler, der gerade für einen Golden Globe als bester Nebendarsteller in dem Film „Tender Bar“ nominiert wurde, von sich gegeben, dass seine Ex-Frau Jennifer Garner ihn einst in den Alkoholismus getrieben habe, er ein Gefangener der Ehe war und wenn sie sich nicht getrennt hätten, würde er immer noch saufen. Nachdem in den sozialen Medien ein richtiger Shitstorm losgebrochen war, wie er Garner das antun könne, rudert er jetzt händeringend zurück. So habe er das gar nicht gemeint.