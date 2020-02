Ben Affleck: „In fünf Jahren trocken und happy“

„In fünf Jahren trocken und happy“

Er will lieber eine Frau live kennenlernen und ist bester Hoffnung, was die Zukunft anbelangt: „In fünf Jahren wird Ben Affleck trocken und happy sein und seine Kids an dreieinhalb Tagen die Woche sehen. Ich habe bis dahin drei oder vier sehr interessante Filme gedreht und hoffentlich auch in zwei Filmen Regie geführt, auf die ich sehr stolz bin.“