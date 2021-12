Andreas Wieland bleibt bis 2024 LASK-Trainer

In der Bundesliga überwintert der LASK nur auf Rang 9, kämpft um die Quali für die Top-6. Doch in Europa spielten die Schwarz-Weißen groß auf, gewannen in der Conference League ihre Gruppe. Was sicher wesentlich dafür ist, dass der LASK nun folgende Entscheidung traf: Andreas Wieland wird vom Interimstrainer zum Chefcoach befördert - sein Vertrag wurde sogar gleich bis 2024 verlängert!