Polizist mit Laserpointer geblendet und verletzt

Zwei Wiener Polizisten, die mit ihrem Dienstwagen in der Donaustadtstraße auf Streife waren, sind am Mittwochnachmittag mit einem grünen Laserpointer geblendet worden. Der Lenker selbst wurde im Gegensatz zum Beifahrer nicht im Gesicht getroffen. Sein Kollege musste in die Klinik.