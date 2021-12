Hier finden verzweifelte Jugendliche Hilfe

Während die Suizidrate im Vorjahr rückläufig war, geht der Trend 2021 stark in eine alarmierende Richtung. In den ersten vier Monaten des Jahres haben sich acht Jugendliche und junge Erwachsene in Kärnten das Leben genommen, insgesamt dürften es bis zum Jahresende 110 Kärntner Suizide (alle Altersgruppen) werden - wir berichteten.