Mit heimischen Geschenken Landwirte unterstützen

„Gerade in diesen herausfordernden Zeiten sehnen sich die Menschen nach Geborgenheit, Vertrautheit und Zusammenhalt. Bäuerliche Produkte werden mit viel Hingabe erzeugt und stehen für genau diese Werte“, betont Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich. Auch in St. Margarethen steht man bereits in den Startlöchern: Hausgemachte Öle und Traubensäfte werden auf Wunsch von Regina Händler in einem selbst gemachten Weihnachtssackerl verpackt.