„Wir haben etwas, was andere nicht haben“

„OÖ-Krone“:Herr Gschwandtner, erst die GeoGebra-Übernahme, nun der Einstieg von John Deere bei Kreisel. Wie beurteilen Sie diese Entwicklungen?

Florian Gschwandtner: Es zeigt, dass wir in Oberösterreich etwas haben, was andere nicht haben. Große Unternehmen wie John Deere schauen sich international nach den besten Weiterentwicklungsmöglichkeiten um - und das heißt was, wenn sie die bei uns sehen.