Auch bei Omikron wirkt Altbewährtes

Positive liegen 1,5 Mal so lange auf Intensivstation

„Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass der durchschnittliche Corona-Patient eineinhalb Mal so lange auf der Intensivstation liegt wie ein Patient aus dem Non-Covid-Bereich“, sagt Uta Hoppe, Primaria am Uniklinikum. Das bedeutet immer noch eine große Einschränkung.