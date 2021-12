Von Lawine bis Hochwasser: 30 Jahre im Krisenmodus

Von Galtür bis G7, von Hochwasser bis Pandemie

Besonders fordernd waren die Lawinenkatastrophe in Galtür 1999 und die Hochwasserjahre 2005 oder 2013. 2015 galt es, das G-7-Treffen in Bayern und das Bilderbergtreffen in Telfs im Auge zu behalten und gleichzeitig die Unwetter im Sellrain und Paznaun zu bewältigen. „Zuletzt waren wir im Dezember 2020 aufgrund von Rekordschneemengen in Osttirol extra gefordert“, nennt Thomas Geiler, Leiter der Landeswarnzentrale, ein aktuelles Beispiel. Geilers Team besteht aus vier direkt zugeordneten Mitarbeitern und zwei Zivildienern. 16 weitere Landesbedienstete stehen unterstützend bereit. Sie haben seit zwei Jahren auch die Pandemie ständig am Schirm.