Jubel bei Swarovski Optik über Rekordumsatz

Offenbar stark gestiegen ist die Nachfrage nach Ferngläsern, Teleskopen und Zielfernrohren. Bei Swarovski Optik mit Stammsitz in Absam zeichnet sich für heuer ein Rekordumsatz ab. Erstmals in der mehr als 70-jährigen Firmengeschichte wurde bereits am 8. Dezember die 200 Millionen Euro Grenze geknackt.