Volle Härte - aber nur, wo es geht

Aber tun sie das wirklich? Oder gilt diese Alarmstufe Rot besonders in jenen Bereichen, die leicht zu exekutieren sind? Der Verdacht drängt sich auf. Denn wie wäre es anders erklärbar, dass bei einem Omikronfall an Schulen die ganze Klasse, sprich je rund 25 Kinder, die im Unterricht durchgehend Masken tragen, 14 Tage in Zimmer-Isolation geschickt werden. Auch wenn sie bereits doppelt geimpft oder genesen sind.