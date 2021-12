Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin wird 75

Jane Birkin singt nur selten ihre eigenen Texte. Und wenn, dann wird sie sehr privat. Auf ihrem jüngsten Album wirkt die Sängerin, die mit dem Skandallied „Je t‘aime, moi non plus“ zum Star wurde, verletzlich wie nie. Am 14. Dezember wird „La Birkin“, wie die Franzosen ihre Lieblings-Engländerin nennen, 75 Jahre alt. Sie war Anfang 20, als sie zusammen mit Gainsbourg „Je t“aime, moi non plus" ins Mikrofon stöhnte, seitdem musste sie viele Schicksalsschläge erleiden.