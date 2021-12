Elon Musk trennt sich von weiteren Tesla-Aktien

Tesla-Chef Elon Musk trennt sich von weiteren Aktien seines Konzerns. Wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht hervorgeht, verkaufte der Gründer des Elektroautobauers gut 934.000 Papiere für 906 Millionen Dollar. Damit hat Musk schon fast zwölf Millionen Unternehmensaktien im Wert von gut 12,7 Milliarden Dollar (11,25 Milliarden Euro) versilbert, seit er Anfang November im Zuge eines Twitter-Votums den Verkauf von zehn Prozent seiner 17-prozentigen Beteiligung an Tesla am Elektroautobauer zusagte.