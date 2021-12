Politiker, Ärzte & Generäle als Gesundheitsmanager

In Schweden lässt Politik Staatsepidemiologen Tegnell in Ruhe

Tegnells Aufgabe ist bei uns am ehesten mit Katharina Reich vergleichbar, die seit Dezember 2020 im Ministerium als Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit fungiert. Während allerdings Tegnell als „Staatsepidemiologe“ speziell in der Pandemiebekämpfung ausgebildet wurde, ist Reich Allgemeinmedizinerin und hat sich als Krankenhausmanagerin verdient gemacht. Und es gibt noch einen Unterschied: Tegnell wird bei seiner Arbeit von den Politikern in Ruhe gelassen.