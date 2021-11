Das Corona-Erfolgsrezept von Spanien und Portugal

98 Prozent aller Portugiesen über 25 Jahre sind vollimmunisiert

Eine noch bessere Impfquote hat der Nachbar Portugal: 98 Prozent der über 25-Jährigen sind vollimmunisiert. Vizeadmiral Henrique Gouveia e Melo organisierte den „Kampf gegen das Virus“. Seine Militäruniform und sein strenger Tonfall gefielen den Portugiesen, und wie in Spanien spielt auch in diesem katholischen Land die Solidarität eine große Rolle. Die Einwohner sehen es wie der verstorbene US-Präsident John F. Kennedy bei seiner Amtsantrittsrede 1961: „Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann – fragt, was ihr für euer Land tun könnt.“