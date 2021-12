Amtsmissbrauchs-Vorwürfe gegen Kriminalbeamten

Dass er es getan hat, also die Tatsachen, räumt der Betroffene laut dem Verteidiger ein: „Diese Art der Polizeiarbeit ist ihm vor 30 Jahren beigebracht worden, er hat das immer so gemacht. Aber die Gesetze sind geändert worden. Anfangs haben sich alle an den Erfolgen gesonnt, jetzt will keiner etwas davon gewusst haben“, erklärt Bernhard Kettl. Für ihn gehe es um die Frage: „Wie weit durfte er als Polizist gehen?“ Kettl sieht das Gericht gefordert, hier Klarheit zu schaffen.