Bezirkshauptmannschaften: „Wir sind am Limit“

Wenn die Impfpflicht im Februar in Kraft tritt, werden die Strafreferenten in den Bezirkshauptmannschaften alle Hände voll zu tun haben. Sie sind es, die die Verfahren von Verweigerern abwickeln müssen – und zwar neben all den anderen Dingen. „Wir sind am Limit – und müssen damit rechnen, dass Tausende Verfahren auf uns zukommen“, sagt Christian Sulzbacher, Bezirkshauptmann von Liezen in der Steiermark. „Wir haben vier Strafreferenten plus Assistenzkräfte. Die Zusatzbelastung wird kaum zu schaffen sein.“ Sulzbacher fordert deswegen mehr Personal.