Gastro und Handel sind nach Öffnung optimistisch

Strenge Kontrollen in Parndorf

Reger Andrang herrschte Montagfrüh auch im Outletcenter in Parndorf. Bereits ab 9 Uhr strömten die Kunden in den Konsumtempel. Auf den Parkplätzen waren Fahrzeuge mit Kennzeichen aus dem Burgenland, Niederösterreich, Wien, Oberösterreich, Ungarn und der Slowakei vertreten. Gab es zwischen 9 und 10 Uhr trotz der vielen neu ankommenden Fahrzeuge noch reichlich Parkplätze, so wurde es wenig später mitunter schon eng auf den Abstellflächen des Areals. Aufgrund der winterlichen Temperaturen war der Innenbereich besser besucht als der Außenbereich.