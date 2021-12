Britischer Gesundheitsdienst bangt vor Omikron

Omikron mit „phänomenaler Geschwindigkeit“

Die Omikron-Variante des Virus „breitet sich mit phänomenaler Geschwindigkeit aus“, sagte der britische Gesundheitsminister am Montag. „So etwas haben wir noch nie beobachtet“ Die Infektionen verdoppelten sich alle zwei bis drei Tage. Allein in London seien bereits 40 Prozent aller neu positiv getesteter Corona-Fälle darauf zurückzuführen. Allerdings habe es bisher keine Todesfälle in Großbritannien wegen Omikron gegeben und nur zehn Menschen hätten in Kliniken behandelt werden müssen.