500-Euro-Prämie: Rote applaudieren ihrer Chefin

Rendi-Wagner will ab dem kommenden Februar Gutscheine in der Höhe von 500 Euro für all jene, die bereits dreimal geimpft sind, verteilen lassen. Der Vorstoß kommt bei den Genossen gut an. Man müsse positive Anreize setzen, um die Impfrate zu erhöhen, sagt etwa Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser. Von dem Impfscheck würde Österreich mehrfach profitieren, ist Kaiser überzeugt.