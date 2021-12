Mit 51 Jahren vom Einzelhandel in die Pflege

Thomas Werchota war früher unter anderem in der Lebensmittel- und Möbelbranche tätig, bevor er mit 51 Jahren beschloss, einen völlig neuen Berufsweg einzuschlagen. So hat er nicht nur eine Umschulung zum Heimhelfer absolviert, sondern befindet sich derzeit auch in der Ausbildung zum Pflegeassistenten. Dass Männer kaum vertreten sind in der Pflege, kann er nicht nachvollziehen.