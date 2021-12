BFI-Kalender zeigt die vielen Gesichter der Pflege

Der Personalmangel im Pflegebereich hat in den letzten Monaten stark an Bedeutung gewonnen. Das macht sich auch im Burgenland bemerkbar. „Jene, die gerade die Ausbildung zur Pflegeassistenz am BFI absolvieren, haben in der Regel bereits vor dem Abschluss eine fixe Jobzusage“, berichtet die BFI-Bildungsmanagerin Martina Meister. Einer der künftigen Pflegeassistenten ist der 51-jährige Thomas Werchota.