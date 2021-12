Erste steirische Adventmärkte öffnen heute

Zögern in den steirischen Regionen

In den Regionen sind viele Weihnachtsmärkte noch in der Schwebe. „Wir warten auf die Verordnung – und dann kommt es darauf an, wie lange die Standler zum Aufbauen brauchen“, sagt Gerhard Lukasiewicz, Sprecher der Stadt Leoben. In Bruck an der Mur hofft man, von 16. bis 19. 12. aufsperren zu können. „Wir haben ja sogar ein Riesenrad“, sagt Sprecher Christian Mayer.