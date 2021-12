Kampf gegen Corona: F1-Stars rufen zum Impfen auf

Die Formel 1 ruft im Kampf gegen das Coronavirus geschlossen zum Impfen auf. „Wir finden unseren Weg zurück zu den Dingen, die wir lieben. Aber Covid ist nicht vorbei“, sagte der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton in einem Video, das die Motorsport-Königsklasse am Samstag am Rande des Saisonfinales in Abu Dhabi veröffentlicht hat.