Wettbewerb für neue Impulse: Der Weg zum Geschäft

Ein interessanter Mix von Geschäften und Gastroangeboten gilt als wichtiger Frequenzbringer in den Innenstädten. Im Rahmen eines Wettbewerbes will die Stadt Villach die Geschäftsbereiche noch bunter machen. Gemeinsam mit dem Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) wird zum dritten Mal nach zukunftsfitten und kreativen Geschäftsideen gesucht. Gefragt seien zukünftige Unternehmerinnen und Unternehmer, die erstmals den Schritt in die Selbstständigkeit überlegen oder ein Produkt bzw. einen neuen Standort erproben wollen.